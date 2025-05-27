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Продажа вилл в Беларуси

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14 объектов найдено
Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 5
Площадь 422 м²
Продаем шикарный дом в единственном поселке закрытого типа в Риге! Идеальное расположение дл…
$906,053
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 5
Площадь 616 м²
Частный   дом в самом сердце Межапарка  в тихом, природном месте  с выходом к озеру. Совреме…
$1,60 млн
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 5
Площадь 328 м²
Продаем просторный, качественно построенный дом в Марупе. На расстоянии 5 мин. пешком распол…
$632,528
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Обьект расположен в загородной резиденции рижан, самом элитном пригороде Риги с престижной п…
$854,767
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 8
Площадь 657 м²
Продаётся просторный дом в самом элитном районе Риги - Межапарке. Расположен в частном секто…
$1,54 млн
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Площадь 186 м²
Компактный дом 186 кв.м.в Балтезерсе на первой линии.1 этаж-просторная гостинная со столовой…
$626,829
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 9
Площадь 540 м²
Продаётся элитный дом в одном из лучших и безопасных районов Риги, расположенной в парковой …
$740,798
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Предлагаем приобрести замечательный 2-х этажный дом в районе частных домов в Межапарке. Межа…
$683,814
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Продаем уникальный обьект недвижимости для любителей природы. Расположен в Адажской волости,…
$796,643
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 16
Площадь 520 м²
Продаётся современный дом в Межапарке, в одном из самых зеленых районов г.Рига. В Межапарке …
$854,767
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Площадь 265 м²
Предлагаем современный дом в одном из самых престижных и зеленных  районов Риги-  Межапарке.…
$581,242
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Площадь 875 м²
Продаем особняк на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый…
$1,25 млн
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 9
Площадь 600 м²
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
$1,48 млн
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Вилла в Новополоцк, Беларусь
Вилла
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Уникальное предложение - квартира в новом отдельно стоящем доме, со своей огороженной террит…
$341,907
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