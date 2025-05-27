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Таунхаусы в Новополоцке, Беларусь

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3 объекта найдено
Таунхаус в Новополоцк, Беларусь
Таунхаус
Новополоцк, Беларусь
Комплекс рядных домов на Кипсале (Рига).Площадь - Земля: 3465,0 m2;- Нецелесообразная земель…
$968,736
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Таунхаус в Новополоцк, Беларусь
Таунхаус
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 10
Площадь 443 м²
Реконструированный двухэтажный частный дом. Дом оценивается как эксклюзивный, так как реконс…
$1,71 млн
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Таунхаус в Новополоцк, Беларусь
Таунхаус
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Предлагаем  на продажу  двухэтажное помещение с панорамными окнами  с видом на реку. Объект …
$398,891
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