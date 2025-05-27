Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Новополоцк
  4. Жилая
  5. Замок

Замки в Новополоцке, Беларусь

Замок Удалить
Очистить
1 объект найдено
Замок в Новополоцк, Беларусь
Замок
Новополоцк, Беларусь
Сельскохозяйственная земля с постройками (бывшие курятники). Идеальное расположение вблизи Р…
$1,71 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти