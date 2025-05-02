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Коттеджи с садом в Нарочском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 112 м²
Жемчужина Беларуси, аг. Нарочь, привлекает миллионы туристов, уникальный природный заповедни…
$106,000
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Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 309 м²
Продается на берегу озера Нарочь (первая береговая линия) в курортном поселке Нарочь комплек…
$310,000
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Параметры недвижимости в Нарочском сельском Совете, Беларусь

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