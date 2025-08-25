Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лясковичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Лясковичский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 8 комнат в Лясковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 8 комнат
Лясковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 8
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Представляем к продаже уникальный инвестиционный лот: земельный участок с объектом незаверше…
$19,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лясковичский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти