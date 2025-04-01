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Купить земельный участок в Луковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Луковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Дом под снос в Малоритском р-не. 1954 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,5 кв.м, общ.- 26,9 кв.м, жил…
$6,000
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