Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лаздунский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Лаздунском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лаздуны 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лаздуны 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Просторная 2-комнатная квартира в аг. Лаздуны Ивьевского района М6. 1 этаж кирпичного дома +…
$2,100
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лаздунском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти