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Дома в Глубокский район, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Уделовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уделовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается дом в живописном месте. На участке есть баня, беседка, отдельно построена летняя к…
$37,000
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Дом в Озерецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Продажа двухуровневого дома с хорошим ремонтом, мебелью и техникой. Деревня находится около …
$69,900
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Коттедж в Глубокое, Беларусь
Коттедж
Глубокое, Беларусь
Площадь 245 м²
Продажа двухуровневого коттеджа. В доме есть мансарда, веранда, подвал, гараж. На первом эта…
$150,000
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Дом в Глубокое, Беларусь
Дом
Глубокое, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается уютный 2-этажный дом с участком 15 соток!   Ищете дом, где каждая деталь создает а…
$79,700
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Дом в Обрубский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обрубский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом в д.Ластовичи, Глубокский район - идеальное место для жизни и отдыха !Построен…
$37,600
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