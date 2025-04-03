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Коммерческая недвижимость в Добромысленский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Добромысленский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 5 000 м²
Добромысленский сельский Совет, Беларусь
Площадь 5 000 м²
Уникальный комплекс на территории бывшего поместья! ❤️ Продается уникальный комплекс капитал…
$500,000
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