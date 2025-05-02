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Дома с садом в Березинском районе, Беларусь

Поплавский сельский Совет
4
Богушевичский сельский Совет
3
4 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже полдома в деревне Гута – живописном уголке недалеко от реки Березина.…
$21,000
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Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 54 м²
В доме 4 комнаты + кухня 5,3 кв. м. Участок 12 соток , ухожен, есть гараж, баня, сарай, тепл…
$25,900
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Дом в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся дом для круглогодичного проживания площадью 49.7 кв.м, с двумя жилыми комнатами и …
$11,000
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Дом 2 комнаты в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Уникальное место для создания бизнес проекта или отдыха вашей семьи. Участок в частной со…
$155,000
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Параметры недвижимости в Березинском районе, Беларусь

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