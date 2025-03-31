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Дома в Быховский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Черноборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Черноборский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дача расположена в тихом, уединенном месте, рядом с сосновым лесом. Проживая на этой даче Вы…
$1,950
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