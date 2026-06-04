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Долгосрочная аренда офисов в Боровлянах, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 85 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 85 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 10/11
Предлагаем вашему вниманию помещение 85 м2, расположенное по адресу д. Боровляны, ул. 40 лет…
$695
в месяц
НДС
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