Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Бобруйск
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Бобруйске, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
Оставить заявку
Квартира в Бобруйск, Беларусь
Квартира
Бобруйск, Беларусь
Площадь 63 м²
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом.  По адресу: ул. Урицког…
$27,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бобруйске, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти