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Квартиры с садом в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Чемеры, Беларусь
Квартира
Чемеры, Беларусь
Площадь 44 м²
В продаже половина дома в статусе квартиры в д. Чемеры, по ул. Грибовская. В доме две больши…
$13,500
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Параметры недвижимости в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
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