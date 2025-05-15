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Жильё в Яглевичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Любищицы, Беларусь
Дом
Любищицы, Беларусь
Площадь 53 м²
В продаже жилой дом 2020 г.п. в аг. Любищицы Ивацевичского р-на! (до Ивацевичи 8 км) Общая п…
$43,000
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Параметры недвижимости в Яглевичском сельском Совете, Беларусь

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