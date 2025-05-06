Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Сад

Дома с садом в Австрии

Вена
15
Грац
3
Нижняя Австрия
30
Штирия
16
Показать больше
1 объект найдено
Шале 7 спален в Notsch, Австрия
Шале 7 спален
Notsch, Австрия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 14 800 м²
Количество этажей 4
Эта исключительная недвижимость доступна по договорной цене только в течение ограниченного в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Австрии

виллы

Параметры недвижимости в Австрии

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти