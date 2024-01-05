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Коммерческая недвижимость в Нижняя Австрия, Австрия

инвестиционная недвижимость
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8 объектов найдено
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
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Офис в Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Офис
Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Площадь 17 728 м²
€23,00 млн
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Коммерческая в Tresdorf, Австрия
Коммерческая
Tresdorf, Австрия
Площадь 540 м²
Участок ок. 3039 м ² на продажу, состоящий из 5 смежных участков. Амбар имеет NFl ок. 200 m…
€694,000
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Коммерческая в Швехат, Австрия
Коммерческая
Швехат, Австрия
Площадь 2 м²
€800,000
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Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
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Инвестиционная в Бад-Фёслау, Австрия
Инвестиционная
Бад-Фёслау, Австрия
€2,60 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Площадь 14 635 м²
Уникальный отель 1820 г строительства находится в сердце Бадена, одного из самых живописных …
€7,50 млн
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Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Количество спален 38
Площадь 2 800 м²
Шикарный отель расположен в одном из самых живописных регионов Австрии в Бадене. Регион Баде…
€7,00 млн
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