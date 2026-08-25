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Коммерческая недвижимость в Вене, Австрия

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23 объекта найдено
Офис 110 м² в Вена, Австрия
Офис 110 м²
Вена, Австрия
Площадь 110 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$773 247
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Отель 8 100 м² в Вена, Австрия
Отель 8 100 м²
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 100 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$40,34 млн
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Офис 36 м² в Вена, Австрия
Офис 36 м²
Вена, Австрия
Площадь 36 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$254 281
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Офис 279 м² в Вена, Австрия
Офис 279 м²
Вена, Австрия
Площадь 279 м²
Этаж 1
ТалиастрасеЭто представительство в ухоженном старом здании от 1899 года предлагает привлекат…
$967 943
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Отель 3 592 м² в Вена, Австрия
Отель 3 592 м²
Вена, Австрия
Число комнат 35
Площадь 3 592 м²
Этаж -2/4
14. Район ПензингХостел Nest Natur расположен в 14-м округе Пензин, прямо в Йозеф-Пальме-Пла…
$18,45 млн
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Apartment house в Вена, Австрия
Apartment house
Вена, Австрия
Площадь 1 900 м²
Данная недвижимость представляет собой угловой доходный дом, построенный на рубеже веков. Ул…
$15,09 млн
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TekceTekce
Офис 103 м² в Вена, Австрия
Офис 103 м²
Вена, Австрия
Площадь 103 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$716 611
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Коммерческое помещение в Вена, Австрия
Коммерческое помещение
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
300-летнее здание расположено в исключительном месте между Винервальдом у подножия Калленбер…
$1,85 млн
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Инвестиционная 215 м² в Вена, Австрия
Инвестиционная 215 м²
Вена, Австрия
Площадь 215 м²
После десятилетий семейной собственности этот многоквартирный дом, нуждающийся в ремонте, пр…
$580 659
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Офис 403 м² в Вена, Австрия
Офис 403 м²
Вена, Австрия
Площадь 403 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$2,88 млн
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Small apartment in Hutteldorf в Вена, Австрия
Small apartment in Hutteldorf
Вена, Австрия
Площадь 30 м²
Small apartment in need of renovation in a beautiful, renovated old building A small, fine 1…
$127 690
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Beautiful Apartment House в Вена, Австрия
Beautiful Apartment House
Вена, Австрия
Площадь 835 м²
Beautiful apartment house in good condition 12 apartments with balcony 1 garage space …
$6,17 млн
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Отель 3 591 м² в Вена, Австрия
Отель 3 591 м²
Вена, Австрия
Число комнат 77
Площадь 3 591 м²
$21,16 млн
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Три торговых помещения в 5-м районе Вены, доходность 5% в Вена, Австрия
Три торговых помещения в 5-м районе Вены, доходность 5%
Вена, Австрия
Арендаторы: по запросу Полезная площадь: около 200,0 м² Доход от аренды (чистый) в год: 51…
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 914 м² в Вена, Австрия
Коммерческое помещение 914 м²
Вена, Австрия
Площадь 914 м²
Продается торговое помещение в одном из центральных и хорошо доступных районов Вены. Помеще…
$2,55 млн
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Very Beautiful Apartment House в Вена, Австрия
Very Beautiful Apartment House
Вена, Австрия
Площадь 839 м²
Very beautiful old building rental property approximately 830 m² with 20 existing apartme…
$3,76 млн
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Офис 218 м² в Вена, Австрия
Офис 218 м²
Вена, Австрия
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
$858 349
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district в Вена, Австрия
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Вена, Австрия
Офис страховой компании с высокой доходностью, Вена, 21-й район.Полезная площадь: около 235,…
$622 620
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return в Вена, Австрия
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Вена, Австрия
Полезная площадь: около 780,00 м2 (+ 70 м2 подвал).Доход от аренды (нетто) в год: 127 000 ев…
$2,82 млн
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Small Apartment House With Potential в Вена, Австрия
Small Apartment House With Potential
Вена, Австрия
Площадь 500 м²
Apartment house with potential - 7 apartments - Potential through rent increase upon…
$2,95 млн
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A modern hotel in one of the central locations of Vienna в Вена, Австрия
A modern hotel in one of the central locations of Vienna
Вена, Австрия
Число комнат 165
Площадь 950 м²
Современный отель в одном из центральных мест Вены, с 160 номерами и люксами, рестораном и к…
$83,67 млн
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Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене в Вена, Австрия
Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 500 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$41,19 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пакет Стрит ритейла в самом сердце Вены на Naschmarkt на границе с 1 районом Вены в Вена, Австрия
Пакет Стрит ритейла в самом сердце Вены на Naschmarkt на границе с 1 районом Вены
Вена, Австрия
Арендатор(ы): азиатская сеть супермаркетов, крупные ритейлеры чая, подземные парковки Торго…
$3,22 млн
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