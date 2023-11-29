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Австрия
Коммерческая
Вена
Коммерческая недвижимость в Вена, Австрия
офисы
4
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16 объектов найдено
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Инвестиционная
Вена, Австрия
1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
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Инвестиционная
Вена, Австрия
1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
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Офис 6 комнат
Вена, Австрия
6
334 м²
5/2
Продается просторный пентхаус в 3-м районе Вены, рядом со станцией городской железной дороги…
€3,60 млн
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Коммерческая 1 ванная
Вена, Австрия
1
107 м²
Этот яркий, похожий на лофт подвальный объект благодаря высоте комнаты выше среднего и откры…
€139,000
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Офис 1 ванная
Вена, Австрия
1
131 м²
6
Этот объект недвижимости расположен в 1 районе Вены. Он выходит на южную сторону и находится…
€1,32 млн
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Офис
Вена, Австрия
€550,000
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Магазин
Вена, Австрия
Торговый центр на продажу в одном из крупнейших торговых районов Вены, с крупными и известны…
€14,00 млн
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Офис 3 комнаты под аренду
Вена, Австрия
3
218 м²
1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
€700,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
450 м²
Известный ресторан с 30-летней историей находится в самом центре культурной столицы Австрии.…
€2,90 млн
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Отель 77 комнат
Вена, Австрия
77
3 591 м²
€20,00 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
446 м²
Отличный магазин расположен в центре Вены, Австрия. Магазин, расположенный в 9-м районе Вены…
€1,000,000
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Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Вена, Австрия
76 м²
Кафе площадью 76 кв. м расположено на первом этаже неподалеку от пивоварни Оттакрингер в Вен…
€172,000
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Коммерческая с гаражом, в центре города, с интернетом
Вена, Австрия
Жилой проект расположен в 22 районе Вены недалеко от Старого Дуная, Австрия. Проект представ…
€1,20 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Уютное кафе расположено в самом центре Вены. Сдается в бессрочную аренду с правом передачи у…
€200,000
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Коммерческая 48 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
48
4 200 м²
Уникальный бутик-отель расположен в самом сердце Венского леса, Австрия. Отель расположен ря…
€2,50 млн
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Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вена, Австрия
5
241 м²
Апартаменты расположены в центре Вены, в 6-ом районе, в 300 м от знаменитой торговой улицы …
€800,000
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