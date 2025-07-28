Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Верхняя Австрия
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Верхней Австрии, Австрия

3 объекта найдено
Инвестиционная 1 552 м² в Штайр, Австрия
Инвестиционная 1 552 м²
Штайр, Австрия
Площадь 1 552 м²
ТОП инвестиционных объектов - процентная ставка дома 100% арендована, нет пустоты - лучшее м…
$705,930
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 м² в Palting, Австрия
Коммерческое помещение 2 м²
Palting, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
Этот красивый имущественный ансамбль, состоящий из: Внешняя система: Менее 65 KFZ-клиент…
$4,47 млн
Оставить заявку
Apartment House With Temporary Apartments ca.4% yield p.a. в Weisskirchen an der Traun, Австрия
Apartment House With Temporary Apartments ca.4% yield p.a.
Weisskirchen an der Traun, Австрия
Площадь 1 790 м²
The house consists of a full basement plus four upper floors and has a communal garden about…
$858,417
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти