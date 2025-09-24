Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда вилл с видом на горы в Южной Албании, Албания

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Этаж 3/3
Испытайте воплощение роскошной жизни во Влоре, Албания, в этой потрясающей трехэтажной вилле…
$2,937
в месяц
