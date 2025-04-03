Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Katundi i Ri
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Katundi i Ri, Албания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 8 комнат с мебелью в Rinia, Албания
Вилла 8 комнат с мебелью
Rinia, Албания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 548 м²
Продается вилла в заливе Лалзи, Расположен в одной из самых инвестируемых резиденций в этом …
$477,334
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Katundi i Ri, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов