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Жильё в Katundi i Ri, Албания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Rinia, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Rinia, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Дуррес это крупнейший порт в стране и самый древний город в Албании. Дуррес находится в 34 к…
€142,000
в месяц
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Katundi i Ri, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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