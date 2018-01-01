Витебский филиала РУП "ИНО"

Если нужно оформить сделку с недвижимостью, обратитесь в Этажи.
Предоставляем комплексное риэлторское, брокерское, юридическое сопровождение. Дадим гарантии финансовой безопасности.
Позвоните — предложим несколько подходящих объектов, удобное время просмотра.
Какие услуги предоставляем
Мы - это не только агентство по продаже недвижимости. Этажи занимаются оформлением разных сделок: покупка, продажа, аренда, обмен жилых или нежилых помещений. Грамотно оформим объявление, разместим его на нашем сайте и распространим по популярным площадкам, подготовим документы для сделки.
Покупателям и арендаторам найдем подходящие варианты, отвезем на просмотр, оформим сделку. Наше агентство может оформить обмен, межрегиональную сделку, сложную цепочку покупок и продаж.
Почему стоит обратиться к нам
1. Предоставляем гарантии.Этажи - это надежное агентство недвижимости в Минске. Компания работает с 2000 года, за это время была внедрена безопасная для клиентов схема работы. Бесплатно оказываем полное юридическое (правовое) сопровождение наших клиентов с момента заявки на покупку и, даже, после совершения сделки.
2. Продаем новостройки по цене застройщика. Поможем с выбором квартиры, отвезем на просмотр, оформим договор купли-продажи и зарегистрируем его. Бесплатно оформим ипотеку - и все это без переплаты, по ценам от застройщика.
3. Оформляем выгодную ипотеку. Оформлять ипотечный кредит через нас выгоднее, чем напрямую в банке за счет партнерского снижения ставки. Оформим заявку бесплатно для тех, кто оформляет покупку недвижимости через компанию.
4. Повышаем шанс одобрения ипотеки на 25%. Большинство банков в г. Минск - наши партнеры. Знаем, какие моменты важны для разных банков, и помогаем правильно заполнить заявку.