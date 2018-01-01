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Витебский филиала РУП "ИНО"

Свидинского, 4
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Витебский филиала РУП "ИНО"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Наши агенты в Беларуси
Елена Шелепина
Елена Шелепина
1 объект
Агентства рядом
Realty Pro Technology
950 объектов

Realty Pro Technology - компания, предлагающая передовые технологические решения и маркетинговую поддержку для Застройщиков и Агентств недвижимости, специализирующихся на продаже новостроек. С помощью компании РПТ, проф.участники рынка недвижимости могут оптимизировать процесс продаж, привлекать больше потенциальных покупателей и укреплять свою позицию на рынке недвижимости.

Альфа-Риэлт
40 объектов

Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В нашей компании каждый клиент может получить обширный комплекс услуг по операциям с недвижимостью и профессиональную юридическую консультацию. Мы ценим своих клиентов и всегда рады им. Нами движет стремление понять наших клиентов и оказать им содействие. Мы ориентируемся на долгосрочные взаимовыгодные отношения с нашими партнерами. Мы неуклонно соблюдаем взятые на себя обязательства и действуем исходя из общечеловеческих ценностей. Наши партнеры - важная составляющая успеха нашей организации. Мы открыты для партнерства и взаимодействия как в рамках отдельных проектов, так и на долгосрочную перспективу.

Эксперт
202 объекта

«Эксперт» — это профессиональное агентство недвижимости, оказывающее риэлторские услуги при совершении сделок по купле-продаже и обмену жилья в Минске и ближайшем пригороде. Хотите продать, купить или обменять свою квартиру, коттедж или дачу — звоните нам!

Сотрудники агентства недвижимости «Эксперт» имеют многолетний профессиональный опыт проведения самых сложных сделок с недвижимостью. Мы гарантируем законность каждой проведенной с нашей помощью сделки и страхуем свою ответственность по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 245 000 деноминированных рублей.

Наше агентство недвижимости строит свои отношения с клиентами на принципах взаимоуважения и доверия.

ООО "Агентство недвижимости "Этажи"
1 136 объектов
Если нужно оформить сделку с недвижимостью, обратитесь в Этажи. Предоставляем комплексное риэлторское, брокерское, юридическое сопровождение. Дадим гарантии финансовой безопасности. Позвоните — предложим несколько подходящих объектов, удобное время просмотра. Какие услуги предоставляем Мы - это не только агентство по продаже недвижимости. Этажи занимаются оформлением разных сделок: покупка, продажа, аренда, обмен жилых или нежилых помещений. Грамотно оформим объявление, разместим его на нашем сайте и распространим по популярным площадкам, подготовим документы для сделки. Покупателям и арендаторам найдем подходящие варианты, отвезем на просмотр, оформим сделку. Наше агентство может оформить обмен, межрегиональную сделку, сложную цепочку покупок и продаж. Почему стоит обратиться к нам 1. Предоставляем гарантии.Этажи - это надежное агентство недвижимости в Минске. Компания работает с 2000 года, за это время была внедрена безопасная для клиентов схема работы. Бесплатно оказываем полное юридическое (правовое) сопровождение наших клиентов с момента заявки на покупку и, даже, после совершения сделки. 2. Продаем новостройки по цене застройщика. Поможем с выбором квартиры, отвезем на просмотр, оформим договор купли-продажи и зарегистрируем его. Бесплатно оформим ипотеку - и все это без переплаты, по ценам от застройщика. 3. Оформляем выгодную ипотеку. Оформлять ипотечный кредит через нас выгоднее, чем напрямую в банке за счет партнерского снижения ставки. Оформим заявку бесплатно для тех, кто оформляет покупку недвижимости через компанию. 4. Повышаем шанс одобрения ипотеки на 25%. Большинство банков в г. Минск - наши партнеры. Знаем, какие моменты важны для разных банков, и помогаем правильно заполнить заявку.
Центр недвижимости "Престиж"
512 объектов

Группа компаний “Престиж” прогрессивная, современная и исключительная. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке недвижимости. Оказываем полный спектр риэлтерских услуг. Наши представительства находятся на территории Республики Беларусь, также в Российской федерации и Украине. Мы за развитие, поэтому никогда не стоим на месте и внедряем все возможные инновации в рабочие процессы. Мы имеем в арсенале активно развивающуюся IT компанию, которая занимается разработками в сфере высоких технологий. Также в штате группы компаний “Престиж” работает команда высококвалифицированных юристов, имеющих колоссальный опыт на рынке недвижимости. В группу компаний “Престиж” входит и кадровое агентство, которое обеспечивает первоклассными сотрудниками, профессионалами в своей сфере, как в Республике, так и по всему миру. Нашими партнерами являются крупнейшие банки Республики Беларусь и за ее пределами. Группа компаний “Престиж” активно сотрудничает с признанными строительными компаниями. Мы взаимодействуем с самыми популярными интернет-порталами. В коллективе работают креативные фотографы, которые проводят уникальные фотосессии и 3D съемки объектов недвижимости. Коллектив группы компаний “Престиж” - это опытные, целеустремленные профессионалы, нацеленные на результат и готовые к продуктивной работе.

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