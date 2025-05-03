SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY

Об агентстве

Szumski&CO. Biuro — это компания, где право и недвижимость объединяются для предоставления комплексных решений нашим клиентам. Наша команда профессионалов обладает более чем 13-летним опытом в юридической сфере и сфере недвижимости, что позволяет нам оказывать услуги на самом высоком уровне.

Мы гордимся тем, что можем предложить не только юридическую поддержку, но и полный спектр риелторских услуг. Независимо от того, ищете ли вы юридическую консультацию, помощь в регистрации бизнеса или хотите найти идеальную недвижимость для своих нужд, Szumski&CO. Biuro — ваш надежный партнер.

Mы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая все его потребности и пожелания. Наша цель — обеспечить вам полное спокойствие и уверенность в том, что все ваши вопросы решаются профессионалами.