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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY

Польша, Варшава
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
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Об агентстве

Szumski&CO. Biuro — это компания, где право и недвижимость объединяются для предоставления комплексных решений нашим клиентам. Наша команда профессионалов обладает более чем 13-летним опытом в юридической сфере и сфере недвижимости, что позволяет нам оказывать услуги на самом высоком уровне.

Мы гордимся тем, что можем предложить не только юридическую поддержку, но и полный спектр риелторских услуг. Независимо от того, ищете ли вы юридическую консультацию, помощь в регистрации бизнеса или хотите найти идеальную недвижимость для своих нужд, Szumski&CO. Biuro — ваш надежный партнер.

Mы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая все его потребности и пожелания. Наша цель — обеспечить вам полное спокойствие и уверенность в том, что все ваши вопросы решаются профессионалами.

Услуги

Риелторские Услуги:

- Поиск и подбор коммерческой и жилой недвижимости

- Сопровождение сделок по купле, продаже и аренде недвижимости

- Консультации по вопросам инвестиций в недвижимость

- Помощь в оформлении документов и юридическая поддержка сделок

- Помощь в оформлении ипотеки

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:23
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 461 объект
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
Дома
Смотреть все 14 объектов
Таунхаус 4 комнаты в Сломин, Польша
Таунхаус 4 комнаты
Сломин
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Spring View - это новый строящийся жилой комплекс в Сломине, всего в 20 км от Варшавы. Пр…
$236,958
Особняк 5 комнат в Варшава, Польша
Особняк 5 комнат
Варшава
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 1
Современные, роскошные резиденции, которые создаются в соответствии с растущими ожиданиями н…
$1,26 млн
Особняк 5 комнат в Варшава, Польша
Особняк 5 комнат
Варшава
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 1
Современные, роскошные резиденции, которые создаются в соответствии с растущими ожиданиями н…
$1,26 млн
Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт от застройщика! Рекомендуем! Продается сегмент в новом жилом комплексе, …
$257,978
Наши агенты в Польше
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IGOR SHUMSKY
IGOR SHUMSKY
Natalia Shabaltas
Natalia Shabaltas
36 объектов
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Марина Бугук
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Modern Living Poland
Польша, Варшава
Мы предоставим вам комплексные услуги по покупке и продаже недвижимости в Польше и за рубежом. Вам не нужно беспокоиться о технических, юридических или организационных вопросах. Мы проведем вас шаг за шагом через через весь процесс, чтобы вам было удобно, и будем постоянно в вашем распоряжении.
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