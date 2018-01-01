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Damas Turk

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. (Istanbul World Trade Center) No: A3\405, 34149 Bakırköy/İstanbul
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Damas Turk
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Турции
Damas Turk
Damas Turk
5 объектов
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Kinaci Property
Новостройки 1 Жилая недвижимость 162

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Panorama Homes Network
Жилая недвижимость 20

   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

Karia
Жилая недвижимость 1

Франшиза Coldwell Banker Of Turkey, аренда и продажа недвижимости и коммерческой недвижимости 

Prime Gayrimenkul Yatirim
Жилая недвижимость 5

Prime Property Real Estate Investment Consultancy - ведущая турецкая профессиональная компания по продаже и маркетингу проектов.

Prime Property - ведущая компания по маркетингу недвижимости в Турции со своим профессиональным персоналом, специализирующимся на дизайне интерьеров, финансовом анализе, маркетинге и фотографии. Поддерживая маркетинговую деятельность с помощью современных инструментов CRM, мы предоставляем нашим клиентам поддержку по жилищным кредитам по самым низким ценам.

Мы основываем секрет нашего успеха на нашем принципе послепродажного обслуживания и стремимся быть рядом с нашими клиентами во всех их нуждах от А до Я.

eturkey

АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.

Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году открылся её филиал в Москве. Шерикбек приехал в Турцию в 1992 году, учиться по специализации «Международный туризм и гостиничный бизнес», и буквально влюбился в эту солнечную, гостеприимную страну.

Хотя, как иностранцу, многое в учёбе ему давалось тяжелее, чем сокурсникам, он закончил один из лучших турецких университетов с отличием и начал работать в риэлторском и гостиничном бизнесе, постигая нюансы профессиональной деятельности и делая карьеру. К открытию собственного дела он подошёл, будучи разносторонним профессионалом, досконально знающим страну, её законы и особенности различных категорий недвижимости.

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