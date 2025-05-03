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ART Real Estate Costa Blanca SL

Испания, Бенидорм
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Веб-сайт
Веб-сайт
artrealestate.es/
Об агентстве

ART Real Estate является норвежским брокерским агентством с фокусом на побережье Коста Бланка. Команда имеет опыт продаж и развития недвижимости в Испании, а также многолетний опыт работы в строительной отрасли и инженера-оценщика из Норвегии. Наша цель - найти недвижимость мечты и помочь вам стать владельцем собственного дома в Испании. Мы обеспечиваем бесперебойную и безопасную сделку как для покупателей, так и для продавцов, ориентируясь на качественные и бесшовные операции, и будем помогать как покупателю, так и продавцу со всеми необходимыми документами в отношении сделки. Наш офис находится в Альбире, недалеко от пляжа Фамос Альбир. Мы фокусируемся на недвижимости в Альбире, Альфас-дель-Пи, Ла-Нусия и Альтеа, но также будем иметь недвижимость и работать вместе с другими агентствами в этом районе и других частях Испании. В нашем портфеле будут как новые, так и подержанные резиденции.

Услуги

Мы помогаем со всеми процедурами, связанными с покупкой или продажей вашей недвижимости, поэтому вам не нужно ни о чем беспокоиться. Мы следим за вами с первой встречи до завершения продажи или покупки.

Мы используем профессионального фотографа для эксклюзивных продаж и размещаем вашу недвижимость на нескольких национальных и международных порталах недвижимости.

Мы гарантируем, что все необходимые документы будут подготовлены, и проведем весь процесс с вами в нотариальной конторе.

Мы предоставляем всю необходимую вам документацию.

Мы поможем вам подать заявление на получение номера NIE (испанский документ, удостоверяющий личность), мы также поможем вам открыть банковский счет и т.д.

У нас также есть партнеры по сотрудничеству, которые могут предложить вам кредитное финансирование.

Мы следим за тем, чтобы помочь вам организовать изменения имени по контрактам с поставщиками, когда покупка или продажа имущества завершена.

У нас есть контакты с мастерами во всех профессиях, и мы можем помочь вам с помощью реабилитации / ремонта и всего остального, что вам нужно после завершения процесса продажи или покупки.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:15
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
10:00 - 17:00
Вторник
10:00 - 17:00
Среда
10:00 - 17:00
Четверг
10:00 - 17:00
Пятница
10:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 32 объекта
Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
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$520,208
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Красивая и просторная квартира хорошо поддерживается недалеко от пляжа Кап-Негрет. Эта кварт…
$575,703
Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Montecala Gardens Cumbre del Sol. Современные новые апартаменты в продаже в городе Бенитачел…
$469,381
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это отличная возможность пожить на передовой линии Альбира. Здесь у нас есть фантастическая …
$567,927
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Жилая недвижимость 10 Земельные участки 5
Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близо…
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MCM Real Estate
Испания, Adeje
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 91
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ALBAMAR Group
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Год основания компании 2012
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Bennecke
Испания, Торревьеха
Жилая недвижимость 1210
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Юлия Cano Lloret
Испания, Бенидорм
Жилая недвижимость 13
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