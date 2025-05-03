ART Real Estate Costa Blanca SL

ART Real Estate является норвежским брокерским агентством с фокусом на побережье Коста Бланка. Команда имеет опыт продаж и развития недвижимости в Испании, а также многолетний опыт работы в строительной отрасли и инженера-оценщика из Норвегии. Наша цель - найти недвижимость мечты и помочь вам стать владельцем собственного дома в Испании. Мы обеспечиваем бесперебойную и безопасную сделку как для покупателей, так и для продавцов, ориентируясь на качественные и бесшовные операции, и будем помогать как покупателю, так и продавцу со всеми необходимыми документами в отношении сделки. Наш офис находится в Альбире, недалеко от пляжа Фамос Альбир. Мы фокусируемся на недвижимости в Альбире, Альфас-дель-Пи, Ла-Нусия и Альтеа, но также будем иметь недвижимость и работать вместе с другими агентствами в этом районе и других частях Испании. В нашем портфеле будут как новые, так и подержанные резиденции.
Мы помогаем со всеми процедурами, связанными с покупкой или продажей вашей недвижимости, поэтому вам не нужно ни о чем беспокоиться. Мы следим за вами с первой встречи до завершения продажи или покупки.
Мы используем профессионального фотографа для эксклюзивных продаж и размещаем вашу недвижимость на нескольких национальных и международных порталах недвижимости.
Мы гарантируем, что все необходимые документы будут подготовлены, и проведем весь процесс с вами в нотариальной конторе.
Мы предоставляем всю необходимую вам документацию.
Мы поможем вам подать заявление на получение номера NIE (испанский документ, удостоверяющий личность), мы также поможем вам открыть банковский счет и т.д.
У нас также есть партнеры по сотрудничеству, которые могут предложить вам кредитное финансирование.
Мы следим за тем, чтобы помочь вам организовать изменения имени по контрактам с поставщиками, когда покупка или продажа имущества завершена.
У нас есть контакты с мастерами во всех профессиях, и мы можем помочь вам с помощью реабилитации / ремонта и всего остального, что вам нужно после завершения процесса продажи или покупки.