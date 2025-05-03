ART Real Estate Costa Blanca SL

Услуги

Мы помогаем со всеми процедурами, связанными с покупкой или продажей вашей недвижимости, поэтому вам не нужно ни о чем беспокоиться. Мы следим за вами с первой встречи до завершения продажи или покупки.

Мы используем профессионального фотографа для эксклюзивных продаж и размещаем вашу недвижимость на нескольких национальных и международных порталах недвижимости.

Мы гарантируем, что все необходимые документы будут подготовлены, и проведем весь процесс с вами в нотариальной конторе.

Мы предоставляем всю необходимую вам документацию.

Мы поможем вам подать заявление на получение номера NIE (испанский документ, удостоверяющий личность), мы также поможем вам открыть банковский счет и т.д.

У нас также есть партнеры по сотрудничеству, которые могут предложить вам кредитное финансирование.

Мы следим за тем, чтобы помочь вам организовать изменения имени по контрактам с поставщиками, когда покупка или продажа имущества завершена.

У нас есть контакты с мастерами во всех профессиях, и мы можем помочь вам с помощью реабилитации / ремонта и всего остального, что вам нужно после завершения процесса продажи или покупки.