O agencji

Tranio jest międzynarodowym pośrednikiem nieruchomości

Na życzenie klientów wybieramy nieruchomości, jak również najlepszych dostawców usług niezbędnych do opłacalnych i bezpiecznych inwestycji za granicą.

Pomoc w następujących dziedzinach:

konsultacje w sprawie strategii inwestycyjnej,

kontrola przedmiotu i czystość prawna transakcji,

ustanowienie struktury podatkowej,

organizacja finansowania bankowego,

usługi posprzedażne i zarządzanie,

uzyskanie zezwolenia na pobyt w Europie i USA,

sprzedaż obiektu.

Nie pośredniczymy w transakcjach, ale bezpośrednio łączymy klientów z naszymi zagranicznymi partnerami - najlepszymi agencjami i deweloperami w kraju zakupu.

Pracujemy bez dodatkowych marginesów dla klientów: jeśli kupisz nieruchomości z naszą pomocą, cena dla Ciebie będzie taka sama, jak gdyby skontaktował się z partnerem zagranicznym bezpośrednio. Jest to ważny warunek ustalony w naszych umowach ze wszystkimi partnerami.

Przestrzegamy przejrzystości w stosunkach biznesowych: wszyscy uczestnicy transakcji znają swoją rolę i funkcje innych stron, nazwy partnerów i kontrahentów są zawsze otwarte dla klientów.