  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. TRANIO

TRANIO

Emiraty Arabskie, Dubaj
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2010
Na platformie
Na platformie
2 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
tranio.ru
O agencji

Tranio jest międzynarodowym pośrednikiem nieruchomości
Na życzenie klientów wybieramy nieruchomości, jak również najlepszych dostawców usług niezbędnych do opłacalnych i bezpiecznych inwestycji za granicą.

Pomoc w następujących dziedzinach:
konsultacje w sprawie strategii inwestycyjnej,
kontrola przedmiotu i czystość prawna transakcji,
ustanowienie struktury podatkowej,
organizacja finansowania bankowego,
usługi posprzedażne i zarządzanie,
uzyskanie zezwolenia na pobyt w Europie i USA,
sprzedaż obiektu.
Nie pośredniczymy w transakcjach, ale bezpośrednio łączymy klientów z naszymi zagranicznymi partnerami - najlepszymi agencjami i deweloperami w kraju zakupu.

Pracujemy bez dodatkowych marginesów dla klientów: jeśli kupisz nieruchomości z naszą pomocą, cena dla Ciebie będzie taka sama, jak gdyby skontaktował się z partnerem zagranicznym bezpośrednio. Jest to ważny warunek ustalony w naszych umowach ze wszystkimi partnerami.

Przestrzegamy przejrzystości w stosunkach biznesowych: wszyscy uczestnicy transakcji znają swoją rolę i funkcje innych stron, nazwy partnerów i kontrahentów są zawsze otwarte dla klientów.

Usługi

Wybór nieruchomości inwestycyjnych w Dubaju, Turcji, Cyprze i Europie
- Pełne wsparcie transakcji zakupu nieruchomości
Indywidualne doradztwo inwestycyjne w ramach ograniczeń
- Tureckie i karaibskie paszporty
- Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Europie
- własne zakłady rozwoju i przebudowy w Dubaju, Atenach i Berlinie o wysokiej rentowności
- Usługi postsprzedaży i zarządzanie
- Budowanie struktury podatkowej

Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 1 857 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$952,865
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rynek żywności morskiej - 3,3 kmPlaża Nai Harn - 4,2 kmPier wędrowny - 4.9 kmPrzylądek Promthep - 6.2 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Projekt składa się z 63 mieszkań w jednym bloku. Projekt znajduje się w Demirtas, najbardziej popularne centrum turystyczne Alanya, 1000 metrów od morza.Projekt posiada 9 pięter i apartamenty z 1- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wnętrze budynku: American paneled lakierowane dr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,948
Samana Rome to kompleks mieszkalny, składający się z dwóch wież o niskim wzniesieniu z 80 apartamentami, zapewniający prywatność i cichą atmosferę. W projekcie znajdują się apartamenty z 1-2 sypialniami - każdy z nich wyposażony jest w prywatny basen.Kluczowym elementem kompleksu jest nowocz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$323,789
Kompleks składa się z 14 jednopoziomowych willi z 3 sypialniami.Cechy:basen z tarasemsalonogródparkingZakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lamai Beach znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy, kilka kilometrów od plaży Chaweng. To jedna z najpopularniejszych pl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$907,506
Proszę znaleźć tutaj wyjątkową okazję, aby stać się częścią wspaniałego projektu mieszkaniowego - Belgrove Residences. 26-piętrowy budynek z wyrafinowaną fasadą oferuje apartamenty z 1-3 sypialniami. Europejskie normy jakości i rozwiązania inżynieryjne zapewniają trwałość i wysoki komfort. O…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
1 2 3
Nasi agenci w Emiraty Arabskie
TRANIO TRANIO
TRANIO TRANIO
1 562 obiekty
Agencje w pobliżu
Address Property
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2011
Nowe budynki 8
Świetne doświadczenie na rynku w Dubaju. Kontrakty ze wszystkimi deweloperami. Duża baza gotowych obiektów
Zostaw prośbę
PRO Silver
Easy Life Property
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 31 Nieruchomości mieszkalne 85
Sprzedaje najlepsze nieruchomości w Dubaju. Pomagamy naszym klientom znaleźć idealny dom, dbać o każdy szczegół i zrobić wszystko, aby proces zakupu lub wynajmu nieruchomości tak gładko i komfortowo, jak to możliwe.Pomimo tego, że specjalizujemy się w sprzedaży luksusowych nieruchomości, zes…
Zostaw prośbę
Dubai-Realty
Emiraty Arabskie, Dubaj
Jesteśmy profesjonalną agencją nieruchomości z siedzibą w Dubaju. Sprzedajemy apartamenty, mieszkania i wille klasy premium i biznes w najlepszych obszarach Dubaju. Mamy wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na prowadzenie działalności w ZEA.Naszym celem jest pomoc udanych i utalentowany…
Zostaw prośbę
Unique homes world wide properties
Emiraty Arabskie, Abu Zabi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 70 Nieruchomości komercyjne 1 Działki 4
Unique Homes Worldwide Properties (UHP) powstała w 2018 roku, aby nadal być aktywnym członkiem i jednym z wiodących firm nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.Zaangażowany w dostarczanie zróżnicowanych i kompletnych rozwiązań w zakresie nieruchomości, wyposażonych w wiedzę i umie…
Zostaw prośbę
PRO Silver
DDA Real Estate
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2007
Nowe budynki 1001 Nieruchomości mieszkalne 2551 Nieruchomości komercyjne 27 Wynajem długoterminowy 24 Działki 1
Międzynarodowa agencja nieruchomości, założona w 2007 roku, jest częścią grupy firm Business Lawyer. Jedyna firma na rynku posiadająca ponad 400 biur w Rosji od Kaliningradu po Kamczatkę, biura w Turcji, Tajlandii, Bali (Indonezja), Wietnamie i siedzibę główną w Dubaju (ZEA).
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się