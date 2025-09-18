Tranio jest międzynarodowym pośrednikiem nieruchomości
Na życzenie klientów wybieramy nieruchomości, jak również najlepszych dostawców usług niezbędnych do opłacalnych i bezpiecznych inwestycji za granicą.
Pomoc w następujących dziedzinach:
konsultacje w sprawie strategii inwestycyjnej,
kontrola przedmiotu i czystość prawna transakcji,
ustanowienie struktury podatkowej,
organizacja finansowania bankowego,
usługi posprzedażne i zarządzanie,
uzyskanie zezwolenia na pobyt w Europie i USA,
sprzedaż obiektu.
Nie pośredniczymy w transakcjach, ale bezpośrednio łączymy klientów z naszymi zagranicznymi partnerami - najlepszymi agencjami i deweloperami w kraju zakupu.
Pracujemy bez dodatkowych marginesów dla klientów: jeśli kupisz nieruchomości z naszą pomocą, cena dla Ciebie będzie taka sama, jak gdyby skontaktował się z partnerem zagranicznym bezpośrednio. Jest to ważny warunek ustalony w naszych umowach ze wszystkimi partnerami.
Przestrzegamy przejrzystości w stosunkach biznesowych: wszyscy uczestnicy transakcji znają swoją rolę i funkcje innych stron, nazwy partnerów i kontrahentów są zawsze otwarte dla klientów.
Wybór nieruchomości inwestycyjnych w Dubaju, Turcji, Cyprze i Europie
- Pełne wsparcie transakcji zakupu nieruchomości
Indywidualne doradztwo inwestycyjne w ramach ograniczeń
- Tureckie i karaibskie paszporty
- Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Europie
- własne zakłady rozwoju i przebudowy w Dubaju, Atenach i Berlinie o wysokiej rentowności
- Usługi postsprzedaży i zarządzanie
- Budowanie struktury podatkowej