Kompleks mieszkalny High-rise residential complex with city views, close to the highway, Majan, Dubai, UAE

Jade Tower w pobliżu Dubaju jest projektem współczesnego stylu i wyrafinowania. Wnętrze mieszkania oferuje znakomity design i komfort.

Kompleks składa się ze studia i apartamentów z 1-2 sypialniami. Okna oferują panoramiczny widok na Dubaj.

Dostępne są rabaty od 5%. Rabat 20% jest za pełną płatność.

Tiger Properties jest dobrze znaną firmą na Bliskim Wschodzie, założoną w ZEA w 1976 roku. Deweloper zrealizował ponad 200 projektów.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Majan to nowa dzielnica mieszkalna w większej społeczności Dubai, z sklepami, szkołami i innymi infrastrukturami. Jest on dostępny przez główne drogi Dubaju, co sprawia, że jego lokalizacja wygodne dla mieszkańców.