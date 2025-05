Kompleks mieszkalny New project DoubleTree by Hilton with a pool and recreation areas close to a metro station and DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Dubai

Podwójne Tree by Hilton Residences is a branded residential project by West F5, located in the strategically important area of Jumeirah Garden City (Al Satwa), in distance distance of Sheikh Zayed Road and only a few minutes drive from Downtown Dubai, DIFC, Jumeirah Beaches, City Walk and Dubai Mall. To obszar z aktywnym tempem życia, doskonałą dostępnością transportu i dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską.

Projekt oferuje przestronne apartamenty z 1 i 2 sypialniami, łączące funkcjonalne układy, elegancki design, wysokie sufity i wykończenie jakości. W pełni wyposażone są obszary kuchenne. Kompleks oferuje basen, salon, centrum fitness z studio stretch, place zabaw dla dzieci i rekreacji. Wszystkie te towarzyszą usłudze marki Hilton i ciepłym cookies przy przeprowadzce - znaku towarowego DoubleTree.

Tutaj masz nie tylko apartamenty - stajesz się częścią międzynarodowej uznanej filozofii gościnności, gdzie komfort jest pod opieką od pierwszego kroku.

Ułatwienia:

pokój mieszkalny

basen

basen dla dzieci i obszary zabaw

joga i obszar rozciągania

sala funkcjonalna

odkryty salon

Zakończenie - czerwiec 2027 r.

Plan płatności 10 / 40 / 50

Cechy mieszkania

Kuchnia jest wliczone

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony za Sheikh Zayed Road, między wybrzeżem i centrum biznesowym miasta, obszar oferuje łatwy dostęp do najlepszych miejsc w Dubaju. Czy dojazd do DIFC, zwiedzanie centrum, czy spędzanie dnia przy plaży - wszystko jest tylko kilka minut od hotelu.