Kompleks mieszkalny New Milos Residence with a swimming pool and a fitness center, Dubai Land, Dubai, UAE

MILOS Rezydencje to projekt mieszkaniowy położony w samym sercu kompleksu DubaiLand Residence Complex (DLRC) w Dubaju. Tutaj znajdziesz wspaniałe apartamenty z 1-3 sypialnie, które są tworzone ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i pragnienie zapewnienia maksymalnego komfortu i elegancji. Przestronne apartamenty zachwycają mieszkańców z panoramicznymi balkonami i tarasami z pięknym widokiem.

Kompleks otoczony jest zielenią i przemyślanymi obszarami publicznymi, takimi jak korty sportowe i boiska dla dzieci. Istnieją kryte obszary rekreacyjne, gdzie można cieszyć się cieniem drzew z dala od zgiełku miasta. Ponadto kompleks posiada nowoczesne udogodnienia: kino zewnętrzne, siłownię, basen i bezpieczne miejsca dla dzieci do zabawy.

24- godzinna ochrona

Centrum fitness

Siłownia

Obszar grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Jacuzzi, sauna i sauna parowa

Kino Open- air

Joga i obszary medytacji

Basen

Usługi sprzątania, niani, myjni lekarskiej i samochodowej

Parking zakryty

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Poza swoim nowym domem, będziesz mógł cieszyć się słynnej na całym świecie infrastruktury Dubaju, w tym instytucji edukacyjnych, organizacji opieki zdrowotnej i zakupów, co to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjne. Bezpośredni dostęp do głównych dzielnic biznesowych i centrów rozrywki miasta gwarantuje Ci życie pełne komfortu i dobrego samopoczucia.

Projekt ma dobrą lokalizację: