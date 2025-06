Kompleks mieszkalny New Lexington Residence with a swimming pool and sports grounds, Townsquare, Dubai, UAE

Lexington to projekt mieszkaniowy, który uosabia harmonię nowoczesnego stylu, przytulności i bliskości natury. Każdy szczegół jest tutaj myśli, aby czuć się komfortowo i otoczony elegancją i spokojem. Przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami są dostępne. Każda rezydencja jest wypełniona naturalnym światłem, które dostaje się do salonu i jadalni, tworząc ciepłą i przytulną atmosferę. Przestronne sypialnie z eleganckimi podłogami z porcelany przeszklone płytki, przestronny built- w szafy i luksusowe łazienki w głównej sypialni stają się miejscem do życia i relaksu. Kuchnia, w pełni wyposażona w nowoczesne urządzenia, jest funkcjonalną i stylową przestrzenią. Przemyślany układ i duże blaty sprawiają, że jest to idealne miejsce do gotowania. Na terenie kompleksu można znaleźć ścieżki joggingu i ścieżki spacerowe, które są idealne do spokojnej turystyki i relaksu na zewnątrz.

Lexington oferuje swoim mieszkańcom imponującą gamę udogodnień, tworząc idealne warunki dla aktywnego, komfortowego i harmonijnego życia. Istnieje przestronny basen. Dla tych, którzy cenią zdrowie i aktywność fizyczną, istnieje nowoczesna siłownia z wysokiej klasy sprzętu i klub fitness z jogą i pilates obszarów. Jest jasny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, gdzie dzieci mogą się dobrze bawić. Szczególną uwagę poświęca się przytulnym środowisku społecznym. Miejsce do grillowania stanie się idealnym miejscem na rodzinne kolacje i spotkania z przyjaciółmi na zewnątrz, tworząc ciepłą i przytulną atmosferę.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

boisko do koszykówki

jogging i ścieżki rowerowe

plac zabaw dla dzieci

boisko do piłki nożnej

korty tenisowe i wiosłowe

park dla zwierząt domowych

klub fitness

grill

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności 50 / 50.

Cechy mieszkania

Bez mebli, tylko z urządzeniami

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja na Placu Miasta sprawia, że kompleks jest idealnym wyborem. Obszary oferuje wiele udogodnień, które sprawiają, że życie wygodne i zróżnicowane. Skate Park jest idealnym miejscem dla młodych ludzi i wszystkich, którzy chcą zachować kondycję. Fani aktywności mogą tu jeździć na deskorolce, skuterze i wrotkach. Supermarkety, kawiarnie i restauracje znajdują się w odległości spaceru, pozwalając na zakupy i cieszyć się pyszne jedzenie łatwo i szybko. W okolicy znajduje się park dla zwierząt kosmicznych. Jest to bezpieczne i dobrze utrzymane miejsce, gdzie zwierzęta mogą biegać, grać i komunikować się z innymi psami. Regularne wydarzenia i partie promują wzmacnianie relacji między mieszkańcami i tworzą poczucie wspólnoty.