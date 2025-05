Kompleks mieszkalny New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Binghatti Skyrise jest kompleks mieszkalny, oferując swoim mieszkańcom ont tylko mieszkania, ale styl życia, pełen komfortu i stylu. Projekt inspirowany jest nowoczesnymi trendami i harmonijnie łączy elegancję i wyrafinowanie. Przestronne studia i apartamenty z okien podłogowych do sufitu zapewniają zapierające dech w piersiach widoki na miasto, w tym wspaniały Burj Khalifa, a także pozwalają cieszyć się niezrównaną atmosferę jednego z najbardziej atrakcyjnych obszarów Dubaju. Mieszkając tutaj, jesteś w odległości spaceru od różnych ofert rozrywkowych, kulturalnych i gastronomicznych, co każdy dzień wyjątkowy i żywy.

Dla aktywnych mieszkańców, są boiska sportowe, w tym boisko do koszykówki i korty tenisowe, co pozwala zachować dopasowanie i spędzić czas z przyjaciółmi i bliskimi na zewnątrz. Unikalny tor joggingowy i ścieżka spacerowa oferują idealne miejsce do porannego lub wieczornego spaceru w środku zieleni. Dla tych, którzy wolą zajęcia wodne, są baseny dla dzieci i dorosłych, baseny prywatne i jacuzzi, gdzie można odpocząć po pracowitym dniu. Pogromcy golfa chętnie znajdą kurs z jeziorem, który stanie się idealnym miejscem do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. Dla dzieci jest plac zabaw, gdzie dzieci mogą się dobrze bawić. W pobliżu znajduje się plaża, w której można podziwiać słońce i orzeźwiający wiatr morski. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a komfort i przytulność kompleksu mieszkaniowego pozwoli zapomnieć o zgiełku i zgiełku miasta i cieszyć się każdą chwilą.

Korzyści

boisko do koszykówki

wiosła i korty tenisowe

pole golfowe z jeziorem

sala gimnastyczna

jogging i ścieżki spacerowe

baseny dla dzieci i dorosłych

plac zabaw dla dzieci

plaża

prywatny basen / jacuzzi

Zakończenie - IV kwartał 2026 r.

Plan płatności - 70 / 30.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Urządzenia (lodówka, pralka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa) wliczone.

Meble jest możliwe dodatkowe koszty.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Business Bay w Dubaju ma wiele zalet, co czyni go atrakcyjnym zarówno dla biznesu, jak i życia. Jego strategiczne położenie w centrum miasta zapewnia łatwy dostęp do głównych autostrad i sąsiednich obszarów, takich jak centrum Dubaj i Dubaj Marina. Business Bay aktywnie rozwija i oferuje liczne nowoczesne pomieszczenia biurowe, kompleksy mieszkalne i centra handlowe. Różne restauracje, kawiarnie i obiekty rozrywkowe sprawiają, że ten obszar szczególnie żywy i atrakcyjny. Warto zauważyć, że Business Bay jest jednym z najbardziej zróżnicowanych obszarów Dubaju w składzie kulturowym i etnicznym, tworząc atmosferę międzynarodowej ekspresji i współpracy. Często odbywają się tu imprezy, wystawy i konferencje, promujące tworzenie zapałek biznesowych. Nie mniej ważne jest dobrze rozwinięta infrastruktura, w tym parki i obszary rekreacyjne.