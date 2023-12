Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,90M

Fairmont Dubai Skyline to luksusowy projekt dewelopera RSG Group. Ten projekt powstaje we współpracy z Accor Group - największym operatorem branży hotelarskiej. Kluczową cechą projektu jest jego unikalna architektura. Unikalne spiralne kształty dominujące w konstrukcji doskonale uzupełniają luksusową koncepcję kompleksu. Kompleks posiada przestronne apartamenty z 2-3 sypialniami i różnymi udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu: butiki i sklepy, spa, studio jogi, centrum fitness, sala konferencyjna, baseny, bezpieczeństwo i nadzór wideo itp. Taras widokowy na dachu ze wspaniałymi widokami na Burj Khalifa, Burj Al Arab, Wyspy Palm Jumeirah, Blue Waters. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Blisko morza i Sheikh Zayed Road (Ogrody Sufouh). 5 minut do Mall of the Emirates. 5 min. do Palm Jumeirah. 8 min. do Dubai Marina / JBR. 15 minut do centrum Dubaju i centrum handlowego Dubai.