Kompleks mieszkalny Tallest residential complex Sobha Central The Horizon in Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Sobha Central Horizon to kompleks mieszkalny położony wzdłuż słynnej Sheikh Zayed Road. Dostępne są apartamenty z 1-2 sypialniami. Każdy apartament jest przytulne i jasne miejsce: wysokie sufity, przestronne pokoje, jak również unikalne widoki z okien Bluewaters, Palm Jumeirah i Palm Jebel Ali.

Nowoczesne salony, obszary wspólnych imprez, przytulne obszary relaksu i obszary sportowe przekształcają przestrzeń życiową w żywą, energiczną społeczność. Wewnątrz kompleksu znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia: centrum biznesowe na spotkania biznesowe, nowoczesna sala fitness i spa na relaks, parki na spacery i aktywny wypoczynek, a także supermarket i butiki, które zapewnia wygodę i niezależność. Wszystko tutaj jest przemyślane na najmniejszy szczegół - od przestronnych placów zabaw dla dzieci i obszarów rodzinnych po obszary medytacji i praktyk duchowych. Teren obejmuje baseny dla dorosłych i dzieci, a także przestronne obszary do aktywnego treningu na świeżym powietrzu, bieżni, mini golfa i boiska do piłki nożnej. Dla fanów sportów zespołowych, są boiska do krykieta i ściany wspinaczkowe.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jego lokalizacja jest kluczem do tętniącego życiem stylu życia: zaledwie kilka kroków od centrum miasta, takich jak centrum Dubai, Dubaj Marina i Dubai International Financial Centre, a w pobliżu Jebel Ali Metro, zapewniając doskonałą dostępność transportu.