Apartments Central Park by Meraas with panoramic views of a green park, near the beaches and the Burj Khalifa, City Walk area, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €350,127

Poddaj się: 2026

Deweloper: Sobha Realty

Przedstawiamy jeden z najbardziej innowacyjnych i wielofunkcyjnych projektów, jakie Dubaj kiedykolwiek widział, oferując luksusowy styl życia w jednej z rozwijających się części miasta, z dostępem do niekończących się udogodnień. Kompleks będzie się składał z pięciu wież o wysokości od 30 do 66 pięter. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne będą wyposażone w pralnię / pomieszczenie gospodarcze, a wszystkie apartamenty z 3-4 sypialniami będą miały pokój dla służących. Niektóre apartamenty będą miały klasę. Każdy apartament będzie miał co najmniej jeden balkon lub ogród, z którego przyszli mieszkańcy będą mogli podziwiać niesamowite widoki na Ras Al Khor, kryształową lagunę i 18-dołkowe pole golfowe, który przejmie terytorium przed kompleksem. Wygoda Niebiańskie ogrody i tarasy z niesamowitym widokiem na horyzont Dubaju, Ras al-Khor i Kryształowej Laguny. Pełna biblioteka Siłownia z bieżniami, rowerami statycznymi, bieżnią. Centrum handlowe Basen dla dorosłych i dzieci Cztery połączone ze sobą dziedzińce Plac zabaw dla dzieci 12 wind w każdym budynku Sobha Cafe i miejsce do grillowania. Pole golfowe Premium Pitch & Putt zaprojektowane przez Gary'ego Pleyera Ekskluzywny dom klubowy z pierwszorzędnymi udogodnieniami i patio z widokiem na pole golfowe Wellness Park, Family Park, Fitness Park i Adult Park 8 milionów stóp kwadratowych promenady, 30% otwartych terenów zielonych, 2 szkoły międzynarodowe Kryształowa laguna Lokalizacja Zaledwie 15 minut jazdy od Dubai Center, Business Bay i międzynarodowego lotniska w Dubaju. W pobliżu niedawno planowanej linii metra, w pobliżu nowego największego centrum handlowego na świecie i krytego stoku narciarskiego, zaledwie kilka minut od centrum Dubaju. Dostępność transportu 6 minut do kompleksu Sobha Hartland Community z laguną i dwiema szkołami międzynarodowymi. 10 minut do rezerwatu przyrody Ras Al Khor 10 minut do centrów handlowych The Dubai Mall, Festival City Mall 12 minut do Business Bay i Dubai Center 14 minut do Zabil Park, Muzeum Przyszłości i Dubai Frame 10 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju 3 minuty do centrum medycznego Nadd Al Hammar 20 minut do Burj Khalifa / centrum miasta Opłata za usługę 20 AED / sq.ft Taras nieba Oszałamiające widoki na miasto otwarte ze wspaniałego niebiańskiego tarasu w każdej wieży. Jasne odcienie jardów tematycznych i pól golfowych dadzą ci poczucie spokoju, gdy podziwiasz horyzont pomalowany na niezliczone odcienie. Każda z 5 wież ma jaskinię z wysokim holem, małe zaplecze do grillowania, relaks i prywatne imprezy, a także tematyczny dziedziniec połączony na 6. piętrze. Cztery stocznie tematyczne. Zachowaj harmonię swojej duszy w czterech ekskluzywnych stoczniach tematycznych połączonych ze sobą. Pływaj w basenie, uformuj się na siłowni lub przejdź się zielonymi alejkami z krajobrazem, aby złagodzić stres związany z codziennym życiem. Pole golfowe światowej klasy Stylowo graj w golfa na 18-dołkowym boisku i boisku, z których każdy jest starannie zaprojektowany przez słynnego gracza.