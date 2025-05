Kompleks mieszkalny New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE

Four Seasons Private Residences DIFC by H & H Development to luksus w dynamicznym centrum Dubaju, obszar DIFC. Projekt obejmuje ekskluzywne rezydencje i penthouses, które tworzą unikalną przestrzeń dla życia i pracy. Architektura przez uznanego brytyjskiego mistrza Sir David Chipperfield płynnie łączy nowoczesny minimalizm i wyrafinowanie, czyniąc każdy wewnętrzny szczegół ucieleśnieniem elegancji.

Four Seasons Private Residences DIFC oferuje nie tylko zakwaterowanie, ale także znakomity styl życia. To jest miejsce dla tych, którzy cenią osobowość, wysoki status i jakość we wszystkim. Wykluczenie i ekshibicjonizm rezydencji czynią je idealnym wyborem zarówno dla życia, jak i dla inwestycji, zapewniając niezawodność i wartość długoterminową.

Ułatwienia:

taras i odkryty basen

bar bilardowy

spa i centrum odnowy biologicznej

przebieralnie z sauną i łaźnią parową

nowoczesna siłownia

prywatne studio hobby

symulator golfa

basen dla dzieci i pokój zabaw

teatr

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności 10 / 50 / 40%.

Cechy mieszkania

W pełni umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Główne biznesowe i kulturalne zabytki Dubaju, w tym najlepsze restauracje, galerie, centra handlowe i słynne na całym świecie miejsca zainteresowania, znajdują się w bliskiej odległości.