Kompleks mieszkalny Finished apartments 1+1 and 2+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.

Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Yekta Kingdom Premium:

z jedną sypialnią (1 + 1), o powierzchni 68 m2.

z dwoma sypialniami (2 + 1), o powierzchni 124 m2.

Największy i imponujący projekt miasta Alanya. Na działce 3 hektarów powstanie rezydencja mieszkalna, która stanie się nowym symbolem dzielnicy Mahmutlar.

Jest to elitarny kompleks mieszkalny położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w najcieplejszej części Turcji. Jest ucieleśnieniem wieloletniego doświadczenia w budowie wysokiej jakości.

Lokalizacja projektu odpowiada statusowi premium kompleksu mieszkalnego: w niewielkiej odległości od morza, bliskości centrum miasta i obecności supermarketów, aptek, banków, kawiarni i obiektów socjalnych w pobliżu.

Kompleks to nowoczesny dom z wysokiej jakości oświetleniem artystycznym. Powstrzymywane i lakoniczne fasady szlachetnych ciepłych odcieni z panoramicznym oszkleniem. Kaskadowy układ bloków kompleksu mieszkalnego sugeruje unikalny widok z prawie każdego mieszkania!

Kompleks mieszkalny otoczony będzie wspaniałą śródziemnomorską naturą, a terytorium zanurzone będzie w zieleni! Ogród kompleksu nie jest w żaden sposób gorszy od parków pałacowych - będzie wiele kwiatowych łóżek, ścieżek, stawów i fontann.

Centralną osią terytorium będzie światłodynamiczna fontanna muzyczna! Obok niego będzie ścieżka prowadząca do centrum zespołu ogrodowego - basen nieskończoności. Po lewej i prawej stronie fontanny muzycznej będą również duże baseny i obszary rekreacyjne z jacuzzi, leżaki, altany i leżaki z kanapami. Ogród zostanie uzupełniony o kompozycję roślin tropikalnych, minigolf i kino!

W północnej części, za głównym ogrodem, będzie duży park wodny z różnymi zjeżdżalniami, basen ze sztuczną falą. Dla sportu będą dwa korty tenisowe i park linowy dla dzieci. Dla wypoczynku, będzie grill z stołami i amfiteatr na imprezy świąteczne. I duża hala na specjalne wydarzenia w jednym z bloków kompleksu.

Zamknięte terytorium kompleksu i bezpieczeństwa zapewni bezpieczny wypoczynek dla dorosłych i dzieci.

Projekt przewiduje podziemny parking dla 300 samochodów. Bezpieczeństwo będzie zapewnione przez nowoczesny system nadzoru wideo, terytorium kompleksu będzie obsługiwane przez pracowników, którzy będą monitorować porządek i czystość w kompleksie, a także rozwiązać aktualne problemy domowe mieszkańców.

Terytorium przyległe zostanie przystosowane do najwyższej klasy i stanie się wygodnym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców w każdym wieku.

Zakończenie budowy: 1. kwartał 2025 r.

Główne cechy:

Bidet wbudowany w toaletę

Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego

Sufity płyt gipsowych

Dostęp za pomocą indywidualnych kart chipowych

Kabina prysznicowa

Piękny widok

Meble łazienkowe

Drzwi wewnętrzne

Okna panoramiczne

Ogrzewanie podłogowe w łazience

Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pokojach

Przygotowanie rolet

Oświetlenie punktowe

Telewizja satelitarna

Filtr wody pitnej na wlocie

Wykończenie

Hamam na terytorium

Centrum Spa

Kryty basen ogrzewany

Prysznic tropikalny

Pokój rekreacyjny

Infrastruktura:

Wejście kartami na terytorium kompleksu

System bezpieczeństwa

Zielony obszar krajobrazu

Fontanny muzyczne

Sky way - pływający most.

2 baseny zewnętrzne

Pula nieskończoności

8 jacuzzi

4 baseny dla dzieci do lat 3

Pejzaż rekreacyjny z baldachimem słonecznym

Gazebos

Zielony obszar rekreacyjny

Tropikalny ogród

Obszar spacerowy z miniaturkami

Kino Open- air

Obszar rekreacyjny z hamakami

Zamknięty parking na 300 samochodów

Windy i schody ruchome do poruszania się po terytorium

Toalety i prysznice w całym kompleksie

Obszary aktywnego wypoczynku

Aquapark dla dorosłych

Aquapark dla dzieci

Basen ze sztucznymi falami

Strefa rozprysku (Sucha fontanna)

Obszary grillowe dla 200 osób

Obszar zdarzeń

Mini klub dla dzieci (ze sceną, kuchnią i miejscem na fotograficzną strefę)

Sprzęt sportowy na otwartym terytorium

Otwórz plac zabaw ze zjeżdżalniami i huśtawkami

Park lin

Park szachowy

Tenis stołowy

Mini golf

2 korty tenisowe

Multicourt Przewodniczący

