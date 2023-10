Catalca, Turcja

od €9,50M

160–350 m² 5

Poddaj się: 2023

Przedstawiam państwu perłę Turcji, Izmira Cesme. Cesme z czystą wodą, leczniczymi wodami termalnymi, zabytkami, tętniącym życiem życiem nocnym i pięknymi plażami jest jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych Izmiru. Dzielnice Alachata, Ylyja i Urla zajmują miejsce wśród najważniejszych kurortów Cesme. Cesme oferuje wyjątkowe i niezapomniane możliwości relaksu, obszar Alachata jest najważniejszy dzięki popularnym miejscom windsurfingu. Alachaty jest jednym z najważniejszych miast w Turcji, z zadbanymi kamiennymi domami, uroczymi hotelami butikowymi, ulicznymi restauracjami i miejscami rozrywki, zatokami i plażami, z których każde jest piękniejsze od drugiego, Jest to luksusowy kurort na wybrzeżu Morza Egejskiego. Jedna z wiosek miasta Cesme, dziś znana jako Yldir, to starożytne miasto Erifra —. Jest to spokojna wioska rybacka z imponującym starożytnym teatrem na wzgórzu z widokiem na morze i najbardziej kolorowymi zachodami słońca w Egei obszary o zapachu podniebienia i drzew oliwnych. Sugeruję zakup nieruchomości w kompleksie mieszkaniowym willi z plażą. Tylko 300 metrów od morza. Widok na morze, piękny widok z okna, chęć pobytu, balkon, taras, prywatny ogród, prywatny basen, basen komunalny, wyposażone szafy. Nadaje się do VNZH lub OBYWATELSTWA. Nasza agencja całkowicie pomaga wynająć dom lub osiedlić się, towarzysząc ci od spotkania na lotnisku po wybór i zakup mebli, dokumentów itp. Dostępnych jest 6 willi. Wszystkie wille są oddzielne i mają okna i balkony z 4 stron. 4 wille z basenami osobistymi 32 m2, i 2 bez osobistego basenu, ale z dostępem do dużej łącznej powierzchni 270 m2 i basenu dla dzieci. Powierzchnia działek wynosi 300 m2, powierzchnia domów wynosi 140 m2. Domy mają taki sam układ dla 3 sypialni z wbudowanymi szafami, przedpokoju i kuchni z dostępem do basenu i miejsca. Obszar chroniony w dzień iw nocy. Nadzór wideo 7/24. Na lotnisko 50 km Alachata 15 km Do Cesme 25 km