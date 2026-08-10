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Wille w górach na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kas
51
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144 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym na Półwyspie Çukurbağ w Kaş…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/3
Wille z Bogatymi Udogodnieniami w Kaş Kalkan Kalkan to piękna dzielnica położona w zachodnie…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Wille z Komfortowymi Przestrzeniami Mieszkalnymi w Alanyi Bektas Wille znajdują się w dzieln…
$2,03M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Kemer Antalya Kemer to jedno z…
$1,04M
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Basenem Naprzeciwko Plaży Patara w Antalyi Gelemiş, uznawane za serce P…
$337,583
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Ta elegancka willa w Tepe znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych i spokojnych dzie…
$440,188
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem na Pierwszej Linii Brzegowej w Kalkan, Antalya Willa …
$659,268
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Morze w Alanyi Luksusowo zaprojektowane wolnostojące…
$782,813
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dom znajduje się w samym sercu Antalya City Center, Işıklar Street. Lokalizacja 400M od Star…
$425,272
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Wille z Widokiem na Miasto i Morze oraz z Technologią Inteligentnego Domu w Alanyi Region Te…
$2,08M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojące Wille z Widokiem na Zamek w Otoczeniu Natury w Bektaş Alanya Stylowe wille znaj…
$2,96M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille o Luksusowym Wystroju i Wyposażeniu w Alanyi Yeşilöz Alanya jest jednym z…
$1,30M
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna Willa nad Morzem, Prywatnym Basenem i Pomostem w Kaş Kalkan Kalkan szczyci się b…
$4,05M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Domy z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w Tepe, Alanya Te domy znajdują się w Tepe…
$954,726
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$906,848
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Widokiem na Miasto i Morze oraz Systemem Smart Home w Alanyi Alanya jest jednym z na…
$3,73M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Morze, Miasto i Góry, w Otoczeniu Przyrody w Alanyi Kargıca…
$1,39M
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Indywidualnie Zaprojektowana Willa z Widokiem na Miasto, Zamek i Morze w Alany…
$1,67M
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, Nowa Willa na Sprzedaż w Antalyi, Kemer Çamyuva Luksusowa willa znajduje się w dz…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze oraz Elastycznym Planem Płatności w Kalkan Kalkan, położony nad je…
$580,591
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$399,890
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium w Alanya z panoramicznym wido…
$1,74M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$1,13M
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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