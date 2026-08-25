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Wille na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 220m ², €225,000Wejdź w świat elegancji i komfortu z tej osz…
$258 904
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Willa 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta przestronna willa z trzema sypialniami, położona w spokojnym regionie Gazypaşa, oferuje 2…
$656 873
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Willa 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 SYPIALNIE 1 SALON TRIPLEX WILLA 350 m2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1.000 m2 ŁAZIENKA – WC J…
$649 970
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/23
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Unikalny projekt w środku gaju oliwnego z panoramicznym wido…
$712 167
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