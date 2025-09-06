Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z ogrodem na sprzedaż w Antalya, Turcja

23 obiekty total found
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Przyjemna willa z 3 sypialniami z widokiem na morze i prywatnym basenem w Turkler, Alania Di…
$466,993
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 477 m²
Vill Complex   W nowym współczesnym kompleksie Doshmalta, położonego 10 km od plaży /P> Now…
$700,475
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Domy Cedar Park w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym w Antalyi.13 bloków, 26 niezależnych …
$475,249
AdriastarAdriastar
Willa 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Willa 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Willa w Seki, Turcja
Willa
Seki, Turcja
Powierzchnia 502 m²
Witamy w Pearl of Alanya — Unikalna willa z panoramicznym widokiem na morze, zamek i wspania…
$1,81M
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Contemporary Incekum Villa z pięknym widokiem i jacuzzi Doświadcz nowoczesnego życia w tej s…
$349,078
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 2
Z dumą prezentujemy ultra luksusową i nowoczesną willę z inteligentnym systemem domowym zlok…
$3,73M
Willa 7 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 7 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Willa w Kargicak, Turcja
Willa
Kargicak, Turcja
Powierzchnia 349 m²
Wspaniała willa od dewelopera na morze w regionie Karghydzhak, ALANIA Kargydzhak   Wschodn…
$1,24M
Willa w Alanya, Turcja
Willa
Alanya, Turcja
Powierzchnia 264 m²
Oddzielnie regularne trzypiętrowe wille są sprzedawane w nowym projekcie Williah w górzystym…
$852,348
Willa w Mahmutlar, Turcja
Willa
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 274 m²
Villas klas na sprzedaż   Na morzu w Makhmutlare Na łotrzyku są 4 wille, każda willa ma uk…
$490,746
Willa w Alanya, Turcja
Willa
Alanya, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Nowy kompleks Vil jest zbudowany w okolicy Kyzyljashehir, Alanya. Centrum ALANIA: 8,7 km D…
$681,879
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 660 m²
Elegancka willa z 8 sypialniami i widokiem na morze w Incekum Experience Jego ostateczny luk…
$1,34M
Willa 4 pokoi w Aksu, Turcja
Willa 4 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 578 m²
Typ: willa Triplex Powierzchnia netto: 323,6 m² Układ: Pierwsze piętro: kuchnia, salon, w…
$200,000
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta luksusowa willa z 4 sypialniami, usytuowana w spokojnej części miasta, oferuje 450 m ² po…
$678,391
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Nowoczesna willa z 4 sypialniami z widokiem na morze w Payallar, Alanya Experience luksusowe…
$525,368
Willa w Kargicak, Turcja
Willa
Kargicak, Turcja
Powierzchnia 238 m²
Pierwsze wille z deweloperem do Kargiedzhaka, Alania Nasza firma Hayat Estate jest z przyj…
$1,29M
Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
18 wysokiej jakości, nowoczesnych willi z prywatnym basenem i wzmacniaczem; Parking, aplikac…
$834,714
Willa w Serik, Turcja
Willa
Serik, Turcja
Powierzchnia 220 m²
Projekt willi zapewnia przyjemne życie w Kadriye, centrum rozrywki Antalyi.W popularnej loka…
$568,232
Willa w Kargicak, Turcja
Willa
Kargicak, Turcja
Powierzchnia 425 m²
przestronna willa od dewelopera   W Kargydzhak, Alania Kargydzhak   Wschodni i NBSP; Ostatn…
$1,65M
Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz najlepszy agent nieruchomości Realtor Turkey ma dla Ciebie doskonałą przewagę . Oba jes…
Cena na żądanie
Willa w Seki, Turcja
Willa
Seki, Turcja
Powierzchnia 502 m²
Unikalna willa z panoramicznym widokiem na morze, do zamku Alanyi i natury, z dala od hałasu…
$2,07M
Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Willa z 7 sypialniami z widokiem na morze w Incekum Experience Wyrafinowali luksus w eleganc…
$758,864
