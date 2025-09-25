Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
34
Muratpasa
82
Serik
55
Kas
48
Willa Usuwać
15 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Oba, Turcja
Willa 6 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz nowy luksusowy projektNasze wille znajdują się w dzielnicy Oba w Alanyi na powierzchni …
$701,297
Willa 4 pokoi w Aksu, Turcja
Willa 4 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 578 m²
Typ: willa Triplex Powierzchnia netto: 323,6 m² Układ: Pierwsze piętro: kuchnia, salon, w…
$200,000
Willa 4 pokoi w Kesefli, Turcja
Willa 4 pokoi
Kesefli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż lustrzana willa w kompleksie willi blisko morza, dzielnica Demirtas.  Kompleks s…
$182,737
Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
GRUNT: 610 m2 Willa: Brutto 593 m2 Netto 492 m2 Inteligentny system domowy 4 piętra, otwar…
$1,96M
Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
A separate villa on the slope of the Toros mountains with amazing species characteristics is…
$570,130
Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey The project con…
$1,63M
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna dwupiętrowa willa położona w prywatnym kompleksie w dzielnicy Kargicak w Alanyi. Kom…
$211,365
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 2
Z dumą prezentujemy ultra luksusową i nowoczesną willę z inteligentnym systemem domowym zlok…
$3,73M
Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
Atlas PropertyAtlas Property
Willa 7 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 7 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Willa 5 pokojów w Kizilcasehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Kizilcasehir, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 810 m²
Liczba kondygnacji 2
$398,921
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Pokoje: 3 + 2Liczba pięter: 3Kąpiele: 2Balkon: 3Powierzchnia willi: 170 m2Umeblowana willa z…
$458,143
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Oddzielnie stojąca willa 4 + 1, Paradise Town - Ella z tarasem znajduje się w Belek. Oprócz …
$270,981
Willa 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Willa 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz najlepszy agent nieruchomości Realtor Turkey ma dla Ciebie doskonałą przewagę . Oba jes…
Cena na żądanie
