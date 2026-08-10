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Wille z basenem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kas
51
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38 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
$1,50M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co otrzymasz: Przestronne willi 180 m2, w pełni umeblowane i gotowe do życ…
$478,178
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
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Willa 5 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 5 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$247
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium w Alanya z panoramicznym wido…
$1,74M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co masz: Luksusowa willa 5 + 2 w okolicy Bektash z pięknym widokiem na morze i s…
$1,81M
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Willa w Mediterranean Region, Turcja
Willa
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Nowoczesna willa z 4 sypialniami z widokiem na morze w Payallar, Alanya Experience luksusowe…
$525,368
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Co masz: Nowoczesny umeblowany willa planowanie 3 + 1 o powierzchni 160 m2, zbudowany w 2022…
$602,672
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu nad Morzem Śródziemnym, gdzie każdy dzień zaczyna s…
$558,802
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Wille 4 + 1 z panoramicznym widokiem w górach Tepe…
$2,20M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/7
Co otrzymasz: Ready- wykonane luksusowe willi 3 + 1 w Tepe obszarze. Na budowie: Budowa te…
$3,74M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille z prywatnym basenem w prestiżowej dzielnicy Güzelbaţa, MuratpaşaElegancka a…
$743,164
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny dotyczący obywatelstwa w Döşemealti.Döşemealti to dz…
$372,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
Piętro 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem w Kemer - gotowa do pobytuWyobraź sobie poranki z widok…
$411,598
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$759,734
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 6 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 6 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
$785,665
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Willa 4 pokoi w Aksu, Turcja
Willa 4 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 578 m²
Typ: willa Triplex Powierzchnia netto: 323,6 m² Układ: Pierwsze piętro: kuchnia, salon, w…
$200,000
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Pokoje: 3 + 2Liczba pięter: 3Kąpiele: 2Balkon: 3Powierzchnia willi: 170 m2Umeblowana willa z…
$458,143
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
GRUNT: 610 m2 Willa: Brutto 593 m2 Netto 492 m2 Inteligentny system domowy 4 piętra, otwar…
$1,96M
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Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz najlepszy agent nieruchomości Realtor Turkey ma dla Ciebie doskonałą przewagę . Oba jes…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Kesefli, Turcja
Willa 4 pokoi
Kesefli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż lustrzana willa w kompleksie willi blisko morza, dzielnica Demirtas.  Kompleks s…
$182,737
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Willa 5 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Willa 5 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$519,606
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Piętro 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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