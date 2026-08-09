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Domy z basenem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Bodrum
6
Mugla
389
Fethiye
71
Izmir
62
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44 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Agencja
INEST HOMES
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille Detached z prywatnym basenem i Breathtaking Views w pobliżu wybrzeża w Bodru…
$1,04M
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
SOLA UPOWAŻNIONEJ PRZEZ YILTAÜ HOMES REAL ESTATETa ekskluzywna willa jest częścią ograniczon…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe wille z prywatnym molo i basenem w Bodrum TurkbukuTurkbuku, słynące z zalesionego …
$570,900
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Bodrum, położony wzdłuż zachodnich wybrzeży Turcji, oferuje unikalną mieszankę zapierających…
$1,30M
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Dom 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Te wspaniałe wille z prywatnymi basenami, z zapierającymi dech w piersiach widokiem na natur…
$1,98M
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Dom 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Poznaj wiele nowoczesnych willi w sercu Bodrum, inspirowane tradycyjnym Mugla stylu architek…
$543,928
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Dom 4 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Dom 4 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Fethiye, znany ze swojego ciepłego klimatu śródziemnomorskiego, bujne, żyzne ziemie oraz wsp…
$1,36M
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Dom 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 368 m²
Położony w pożądanym obszarze Ortakent Bodrum, te ekskluzywne wille oddzielone oferują wspan…
$1,62M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Inteligentne domy Otoczony naturą w Bodrum Adabuku Położony w szybko rozwijającym się obszar…
$565,062
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Dom 1 pokój w Bodrum, Turcja
Dom 1 pokój
Bodrum, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Luxury Seafront Properties z Private Beach Access w Yalıkavak BosdrumBeach- właściwości fron…
$686,480
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Dom 3 pokoi w Foca, Turcja
Dom 3 pokoi
Foca, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się na spokojnej wyspie sovalye, jedynej zamieszkałej wyspie w…
$3,79M
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Stylowe wille z możliwością obywatelstwa w Bodrum TurkbukuTurkbuku, znany również jako Goltu…
$1,34M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Położony w malowniczej okolicy Gumusluk, Bodrum, te oddzielne wille oferują doskonałą miesza…
$1,34M
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Dom w Bodrum, Turcja
Dom
Bodrum, Turcja
Powierzchnia 305 m²
Luksusowe wille inwestycyjne z Smart Home Systems, Seafront Living in Bodrum GumuslukNestled…
$3,33M
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 31/3
Jalykawak DermilDuplex 175m 2Boutique rezydencja 16 willi i apartamentów3 + 13 łazienkiPula …
$600,000
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Luksusowe kamienne wille z panoramicznymi widokiem na morze w Bodrum GumuslukNestled w prest…
$988,859
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Dom 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Luksusowe wille z widokiem na morze z prywatnych pools w Bodrum Znajduje się w dzielnicy Kon…
$2,33M
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Dom 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Możliwość inwestycji: Sea- View Właściwości z inteligentnych systemów domowych w Bodrum Gumu…
$1,23M
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Willa 5 pokojów w Faralya, Turcja
Willa 5 pokojów
Faralya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nad morzem willa w Faralya - miejsce, gdzie natura staje się częścią twojego życiaSą miejsca…
$680,000
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Agencja
INEST HOMES
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Dom 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Dom 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Fethiye, jedna z najcenniejszych dzielnic Mugli, oferuje unikalną mieszankę spokojnej wsi i …
$1,18M
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesne wille z Smart Home Technology w Dorttepe, MilasNestled w uroczej dzielnicy Dortte…
$1,01M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Korzyści z projektu:Prywatny basen Prywatna plaża Widok na morze Wspólne baseny ze zjeżdżaln…
$730,519
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Życie nad wodą to marzenie, które może stać się rzeczywistością.W centrum Fethiye, zaledwie …
$550,000
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Agencja
INEST HOMES
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Luksusowe inwestycje: Oddzielne domy z prywatnym basenem i panoramiczne widoki na morze w Bo…
$1,63M
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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