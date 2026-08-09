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Domy Szeregowe w Aegean Region, Turcja

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3 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Morze z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Bodrum, Turcja Te domy z widokie…
$802,338
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Szeregowiec 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż …
$704,004
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Szeregowiec 5 pokojów w Milas, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home w Nagrodzonym Projekcie w Bodrum Adabükü Wille znajdują się w wi…
$2,27M
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z Widok na morze
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