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Domy na sprzedaż w Foca, Turcja

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3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Foca, Turcja
Dom 4 pokoi
Foca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Wille Nadmorskie w Strzeżonym Kompleksie w Foça, Izmir Ten projekt wprowadza nowy poziom luk…
$377,097
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Willa 6 pokojów w Foca, Turcja
Willa 6 pokojów
Foca, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Piętro 1/3
Przestronna, Wolnostojąca Willa z Parkingiem w Izmirze, Foça Ten projekt na nowo definiuje k…
$1,10M
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Dom 3 pokoi w Foca, Turcja
Dom 3 pokoi
Foca, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się na spokojnej wyspie sovalye, jedynej zamieszkałej wyspie w…
$3,79M
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