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Domy na sprzedaż w Didim, Turcja

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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Didim, Turcja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 4 000 m²
Liczba kondygnacji 5
WNIOSKI LUKSURYCZNE W STANDARDACH DIDIMU I POSIEDZENIUEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERY DESIGN P…
$266,095
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Dom 3 pokoi w Didim, Turcja
Dom 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny i luksusowy projekt mieszkaniowy w Altınkum, Didim Turcjaprowizja brokerska darmo…
$218,789
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Dom 4 pokoi w Didim, Turcja
Dom 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy i nowoczesny kompleks VillaOferujemy Państwu możliwość relaksu przy basenie i cies…
$384,360
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Didim, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
$7,53M
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