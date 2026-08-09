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Domy na sprzedaż w Konak, Turcja

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5 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$830,085
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Bliźniak 3 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$682,103
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Bliźniak 5 pokojów w Konak, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 8/10
Apartament w Nowo Wybudowanym, Rodzinnym Budynku w Izmirze Alsancak Specjalnie zaprojektowan…
$927,198
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Konak, Turcja
Dom 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 32/34
$69,76M
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Dom w Konak, Turcja
Dom
Konak, Turcja
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$399,934
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