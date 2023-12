Utopia Naiharn

Pattaya, Tajlandia

od €66,467

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! City Garden Tower to jasne mieszkanie w centrum Pattaya przez Global Top Group. Projekt to niesamowity 30-piętrowy budynek składający się z 465 mieszkań o różnych układach. RODZAJ APARTAMENTÓW: - Studio ( od 24 m2 ) - 1 sypialnia ( 35-44 m2 ) - 2 sypialnie ( od 70 m2 ) Apartamenty są wynajmowane z czystym designem. Sprzęt « » zawiera: elektryczne i zainstalowane gniazda, klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną, wbudowane meble, wyposażony zestaw słuchawkowy (, blat, kuchenkę elektryczną, okap, zlew ). Na trzecim piętrze kompleksu znajduje się duży basen ze zjeżdżalniami wodnymi przydzielonymi przez obszar dla dzieci. Na tym samym piętrze znajduje się restauracja i bar. Plac zabaw był wyposażony. Przestrzeń wokół jest wypełniona pięknym tropikalnym krajobrazem. Należy zwrócić uwagę na wielopoziomową strefę parkingową, która zajmuje kilka pięter wewnątrz kompleksu. Droga do morza będzie tylko 1200 metrów! Obszar ze starannie przemyślaną infrastrukturą, która zmaksymalizuje Twoje potrzeby. ŁATWY: - Restauracje na terytorium - Parking - Przyjęcie - Basen - Bar - Kryty plac zabaw - Sala gimnastyczna - sauna - Ogród - Centrum fitness - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo - pralnia Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Tajlandii. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!