TheOne Naiharn

Proponuję kupić mieszkanie na etapie budowy w wyjątkowym kompleksie The One Naiharn, położonym w rozwiniętym obszarze, 900 metrów od plaży Naiharn — najpiękniejszej plaży na wyspie Phuket według Tripadvisor.

Kondominium znajduje się na południu wyspy, która jest najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania w nieruchomości!

Premium kondominium z pięciogwiazdkową usługą od firmy zarządzającej Burasari i pięknym widokiem, położone w samym sercu dzielnicy Nai Harn.

Możesz kupić mieszkanie jako inwestycję lub na życie!

Wydajność od 7% do 15% rocznie w twardej walucie.

Lub dodatek do wartości 30% -40% na sprzedaży gotowego obiektu.

213 Unikalne apartamenty i 15 rodzajów układów.

Czas dostawy — 4 kwartał 2024 r.

W kompleksie znajduje się 69 unikalnych apartamentów.

W sprzedaży są mieszkania o powierzchni od 26,8 do 80 mkw.

Apartamenty są sprzedawane z designem, wysokiej jakości naprawą, jak na wideo i zdjęciu.

APARTAMENT JEST WYPOSAŻONY WSZYSTKIM, CZEGO POTRZEBUJESZ:

🔸 Kuchnia - salon: gotowa kuchnia z kuchenką elektryczną, okapem i lodówką, ze stołem i krzesłami, wygodną sofą, telewizorem i systemem dzielonym.

🔸 Sypialnia: z łóżkiem i materacem ortopedycznym, dwoma stolikami nocnymi i wbudowaną szafą.

🔸 Łazienka: Zainstalowana wysokiej jakości instalacja wodno-kanalizacyjna.

*Ta naprawa została ustanowiona przez dewelopera na podstawie umowy sprzedaży.

*Wszystkie meble, urządzenia i instalacje hydrauliczne wiodących włoskich marek.

✅ ZALETY KOMPLEKSU:

🔺 Recepcja

🔺 Sala fitness

🔺 Sauna

🔺 Pula lodowa

🔺 SPA firmy Burasari z oddzielnymi pokojami

🔺 Klub dziecięcy, plac zabaw

🔺 Basen dla dzieci

🔺 Miejsce do opalania

🔺 2 wspólne pule i 1 dziecko

🔺 Nowoczesne lobby

🔺 24-godzinna ochrona, nadzór wideo

🔺 Pokój pierwszej pomocy

💵 Zapewnia bardzo wygodne INSTALACJA BEZ ZAINTERESOWANIA na cały okres budowy ❗

🔷 CENA WZROSTU dla obiektu na końcu budowy: 30–40%

🔷 Rentowność czynszu za pośrednictwem spółki zarządzającej średnio przez rok: 8–10%

✅ INFRASTRUKTURA:

🔸 6 minut jazdy samochodem do centrów handlowych Lotus i Makro.

🔸 10 minut spacerem do plaż Nai Harn i Rawai.

🔸 12 minut do parku Rawai, targu owoców morza i nabrzeża.

🔸 15 minut do plaż Kata i Karon.

🔸 20 minut do centrum handlowego Central Festival.